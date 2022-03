utenriks

I tillegg innfører EU òg eit forbod mot å eksportere luksusvarer som dyre bilar og smykke frå EU for å ramme den russiske eliten, og utvidar krinsen med oligarkar som blir omfatta av tidlegare sanksjonar.

EU og Verdshandelsorganisasjonen (WTO) er òg samde om at russiske varer ikkje lenger skal ha dei same fordelane som Russland hittil har nytt godt av i WTO-samarbeidet. Det kan opne for straffetoll på russiske varer, og sidestille landet med Nord-Korea og Iran i verdshandelen.

