EU og Japan vedtek nye sanksjonar mot Russland

I tillegg innfører EU òg eit forbod mot å eksportere luksusvarer som dyre bilar og smykke frå EU for å ramme den russiske eliten, og utvidar krinsen med oligarkar som blir omfatta av tidlegare sanksjonar.

EU og Verdshandelsorganisasjonen (WTO) er òg samde om at russiske varer ikkje lenger skal ha dei same fordelane som Russland hittil har nytt godt av i WTO-samarbeidet. Det kan opne for straffetoll på russiske varer og sidestille landet med Nord-Korea og Iran i verdshandelen.

– Eg kan stadfeste det president Emmanuel Macron sa førre veke, alle moglegheiter er framleis på bordet, sa Frankrikes finansminister Bruno Le Maire til CNN.

Han kalla sanksjonspakken ei «historisk avgjerd.»

Også Japan vedtok tysdag nye sanksjonar mot Russland. 17 nye russiske statsborgarar – stort sett politikarar, oligarkar og slektningane deira – har fått frose eigedelane sine i Japan. Totalt er det no 61 russarar som har fått eigedelane sine frosne i Japan.

Frå før har landet innført sanksjonar mot den russiske sentralbanken og sju private bankar, og dessutan innført eksportforbod for ei mengd teknologiutstyr.

