Dyr bensin får europearar til å køyre saktare eller ta beina fatt

utenriks

Bensin- og dieselprisar på over 20 kroner literen gjer at taxisjåfør Aziz Brahmi i Paris unngår å køyre rundt for å prøve å finne passasjerar.

– Vi ventar på at kundane skal komme til oss i staden for at vi er ute og leitar etter dei. Alt eg kan gjere, er å køyre minst mogleg rundt med tom bil, seier 38-åringen, som vanlegvis køyrer rundt 200 kilometer per dag.

Drosjekollegaer i London følgjer ein liknande strategi, samtidig som dei ikkje kan stå stille for lenge.

– Eg må betale rekningane, så derfor må eg jobbe meir. I tillegg er det vegarbeid mange stader i byen, som gjer at det tek lengre tid å komme fram, som igjen gjer at eg bruker meir drivstoff, seier Gary Bollister. Han har køyrt dei velkjende svarte drosjane i den britiske hovudstaden i 22 år.

300 dollar

Prisen på råolje var allereie høgare enn på mange år før den russiske invasjonen av Ukraina. Russland er ein stor oljeprodusent, og konflikten har pressa prisane endå høgare. Nyleg var prisen oppe i 140 dollar fatet – det høgaste på 14 år sidan – i enkelte marknader, etter at USA snakka med forbundsfellane sine om å forby import av russisk olje.

Russlands visestatsminister Aleksander Novak har åtvara og sagt at eit importforbod kan føre til svimlande oljeprisar på over 300 dollar fatet.

– Tek heller beina fatt

Den dyre olja rammar allereie botnlinja hos europeiske bedrifter og lommeboka hos vanlege folk.

Colin, ein 55 år gammal bodbilsjåfør i London, seier han bruker 20 pund per dag – vel 230 kroner – på å fylle tanken. Det er dobbelt så mykje som før.

– Eg tek heller beina fatt enn å halde fram med å tape pengar, seier han.

Marco Senfter frå Frankfurt har gjort nettopp det. No står Audien i garasjen, medan den 39 år gamle bartenderen har byrja å reise kollektivt.

– Det svir når ein full bensintank kostar 30 euro meir enn før, seier han.

23 år gamle Marius Scheidemann treng bilen til enkelte ærend, men har funne ei anna løysing: For å redusere bensinforbruket unngår han å køyre fortare enn 100 kilometer i timen på motorvegen.

– Bidraget mitt

Tilbake i Paris fortel den 28 år gamle ambulansearbeidaren Abdellatif Helaoui at han køyrer 25 kilometer til jobb kvar dag.

– Det utgjer ei utgift på 200 euro i månaden. Då er det andre ting vi må ofre, kanskje moglegheita til å reise på ferie, seier han.

På ein bensinstasjon utanfor det tyske finanssenteret fyller Alexandra Koch tanken på ein suv. Ho er fullt klar over kostnaden, men seier det er ein pris ho er villig til å betale.

– Dersom det kan vere bidraget mitt til at vi blir uavhengige av Russland, er eg innstilt på det.

(©NPK)