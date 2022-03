Dette skjedde i Ukraina i natt

utenriks

* Fleire kjelder, blant dei BBC og nyheitsbyrået AFP, melder om kraftige eksplosjonar i Kyiv tidleg tysdag morgon. Eksplosjonane synest å ha funne stad rundt klokka 5 lokal tid. Flyalarmen har gått i Kyiv, og dessutan i Odesa i sør, Uman sentralt i landet, og i Khmelnytsky-regionen i vest, skriv BBC.

* Det ukrainske forsvaret seier dei har slått tilbake eit russisk forsøk på å ta kontroll over den viktige hamnebyen Mariupol, som har vore omleira i halvanna veke. I ei fråsegn frå den ukrainske generalstaben heiter det at russiske styrkar har gjort retrett etter å ha lidd tap av soldatar.

Byen ligg mellom dei separatistkontrollerte områda i Donbas og den russisk-kontrollerte Krimhalvøya.

* Equinor har vedteke å stoppe handelen med olje og oljeprodukt frå Russland. Det betyr at Equinor ikkje vil inngå nye avtalar om handel med eller transport av russisk olje og oljeprodukt, opplyser selskapet måndag kveld.

Equinor har tidlegare kunngjort at dei har starta prosessen med å trekkje seg ut av Russland.

* Det er straum igjen ved Tsjernobyl-kraftverket, etter at den måndag var nede, ifølgje Det internasjonale atomenergibyrået IAEA.

Meldinga om at straumen var borte måndag, kom tre dagar etter at Ukraina informerte IAEA om at dei hadde mista kontakten med kraftverket, som var åstaden for den verste atomkatastrofen i verda i 1986. Straumen vart retta opp igjen søndag, før han altså vart broten igjen. Kraftverket vart erobra av russiske styrkar i samband med invasjonen av Ukraina, og begge kraftlinjene til det vart påførte skadar då russiske styrkar overtok kontrollen.

* FNs generalsekretær António Guterres åtvarar om at krigen i Ukraina utgjer ein overhengande fare for verdsøkonomien, særleg for fattige land. Dei fattige landa står no på sidelinja og ser på at «brødkorga blir bomba», ifølgje Guterres.

– Russland og Ukraina står for meir enn halvparten av produksjonen i verda av solsikkeolje og rundt 30 prosent av kveiten i verda, sa Guterres måndag.

* Den russiske invasjonen av Ukraina er «ein strategisk og taktisk fiasko», meiner Polens utanriksminister Zbigniew Rau, som skuldar Kreml for «statsterrorisme».

– Denne operasjonen, som var dårleg planlagd og utført, har vist seg å vere ein strategisk og taktisk fiasko, sa Rau under ei orientering i FNs tryggingsråd måndag. Som eit resultat av fiaskoen har dei russiske styrkane no byrja å rette angrepa mot sivile, sa han.

