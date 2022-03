Andersson: Militærsamarbeid skal trappast opp

utenriks

Tysdag møtte Andersson representantar for dei andre landa som deltek i samarbeidet, i London.

– Det er stor konsensus om at vi må gjere meir for å få skarpare sanksjonar mot Russland, at vi må gjere meir for å støtte Ukraina, og at vi bør samarbeide meir, seier ho.

Korleis samarbeidet reint konkret skal utvidast, er førebels uklart.

– Det skal forsvars- og utanriksministrane våre byrje å jobbe meir detaljert med, men det er ei klar retning at vi ønskjer eit djuptgåande samarbeid, seier Andersson.

JEF vart danna i 2012 og blir leidd av Storbritannia. Sverige slutta seg i 2017 til militærsamarbeidet, som frå før inkluderte Noreg, Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen og Nederland.

JEF skal vere ein fleksibel styrke som raskt skal kunne setjast inn ved behov og bidra saman med Nato.

(©NPK)