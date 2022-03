Ukrainske styresmakter: Minst 2.500 personar er døde i Mariupol-omleiring

utenriks

Talet har vorte stadfesta av Oleksij Arestovitsj, rådgivaren til den ukrainske presidenten, som seier han har tala frå dei lokale styresmaktene i Mariupol, skriv Sky News.

Arestovitsj skuldar òg Russland for å ha forhindra humanitær hjelp i å nå Mariupol søndag.

Fleire forsøk på å evakuere sivile frå byen har feila.

FNs høgkommissær for menneskerettar (OHCHR) melder at dei søndag har stadfesta 596 sivile dødsfall i heile Ukraina sidan Russlands invasjon av Ukraina for over to veker sidan, men understrekar at dei trur det reelle dødstalet er høgare.

– Dei fleste av dei sivile dødsfalla vart forårsaka av bruk av eksplosive våpen med eit breitt nedslagsområde, inkludert tungt artilleri, rakettar og luftangrep, skriv OHCHR.

Russland har nekta for at dei rettar angrepa sine mot sivile mål.

(©NPK)