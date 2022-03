Ukraina vil krevje omgåande våpenkvile i samtalar med Russland

utenriks

Dei vil òg krevje at dei russiske styrkane trekkjer seg tilbake frå Ukraina, melder rådgivar og forhandlar Mykhailo Podoljak i ein video posta på Twitter.

– Berre etter dette kan vi snakke om regionale forhold og politiske forskjellar, seier han.

Ifølgje den ukrainske forhandlaren Davyd Arakhamia skal samtalane gå føre seg via videolink og startar rundt klokka 09.30 norsk tid.

– Målet vårt er at i dette vanskelege forhandlingsarbeidet vil Ukraina få det nødvendige resultatet for fred og for tryggleik, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tidleg måndag morgon, og la til at begge sider snakkar saman kvar dag.

Samtalane til no har ikkje ført til ei våpenkvile som har halde i Ukraina, og russiske styrkar har ikkje vist teikn til å trappe ned angrepa.

Men Ukraina er likevel positive til samtalane.

– Russland har byrja å vere meir konstruktive og har vorte meir lydhøyre for Ukrainas ståstad. Eg trur at vi vil få nokre konkrete resultat innan få dagar, sa Podoljak tidlegare ifølgje The Guardian.

