USA fryktar at Kina vil støtte Russland i krigen

utenriks

USA fryktar at Kina skal støtte Russland militært i krigen, men leiinga i Kreml nektar for at dei har bede om slik støtte.

Det kvite hus fryktar også at Kina skal nytte krigen i Ukraina som eit ledd i rivaliseringa med USA og det amerikanarane fryktar er ein langsiktig strategi frå Beijings side om å ta frå dei det økonomiske og politiske hegemoniet i verda.

Den nasjonale tryggingsrådgivaren til president Joe Biden, Jake Sullivan, åtvara måndag Yang om at det vil koste Kina dyrt om dei støttar Russland i krigen, anten militært eller ved å hjelpe Moskva med å omgå dei internasjonale sanksjonane.

Kina har ikkje kommentert kva som vart sagt under møtet i Roma.

Ein talsmann for det kinesisk utanriksdepartementet nekta før møtet for at Russland har bede Kina om våpenstøtte.

– USA har den siste tida spreidd desinformasjon retta mot Kina i Ukraina-spørsmålet. Dette er vondsinna, sa talsmann Zhao Lijian.

– Det er no heilt avgjerande at alle partar er tilbakehaldne og prøver å kjøle ned situasjonen i staden for å nøre opp under han. Vi må fremje diplomatiske løysingar i staden for å eskalere situasjonen meir, sa han.

