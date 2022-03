Tsjernobyl skal igjen vere utan straum

utenriks

Åtvaringa kjem tre dagar etter at Ukraina sa til Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) at dei hadde mista kontakten med kraftverket, som var åstaden for den verste atomkatastrofen i verda i 1986, skriv Sky News. Straumen vart retta opp igjen søndag, men skal no vere broten igjen.

Tsjernobyl-kraftverket vart erobra av russiske styrkar i samband med invasjonen av Ukraina. Begge kraftlinjene til Tsjernobyl vart påførte skadar då russarane tok kraftverket.

IAEA seier det ikkje vil få betydelege konsekvensar for tryggleiken ved kraftverket, sidan det er nok kjølande vatn i anlegget til å halde varmen nede utan elektrisitet.

