Tidlegare Wirecard-direktør tiltalt i Tyskland

utenriks

Også to andre leiarar i selskapet er tiltalt for det same, seier tysk påtalemakt måndag.

Dei tre er skulda for marknadsmanipulasjon, underslag og gjengsvindel i kommersiell skala, seier påtalemakta. Sjølve tiltalen strekkjer seg over 474 sider.

Wirecard vart 26. juni 2019 teke under konkursbehandling, ein kollaps som tok det politiske og økonomiske Tyskland fullstendig på senga.

Problema starta ei veke tidlegare då det vart klart at 1,9 milliardar euro mangla i rekneskapane. Situasjonen vart verre då det kom fram at pengane truleg aldri hadde eksistert. Braun vart arrestert og sikta for å ha blåse opp rekneskapane til selskapet for å gjere det meir attraktivt for investorar og kundar. Denne praksisen skal ha gått føre seg sidan 2015.

Tida det tok for påtalemakta å ta ut formelle tiltalar, understrekar det komplekse ved saka. Etterforskarar har reist over heile verda for å avdekkje uærlege transaksjonar.

(©NPK)