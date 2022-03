Sverige: Høgaste inflasjon på nesten 30 år

utenriks

Den underliggjande inflasjonen i Sverige var på 4,5 prosent i februar, ein oppgang frå 3,9 i januar. Prisen på grønsaker og kaffi var med på å drive prisane opp i Sverige, men også matvarer elles og ikkje minst prisen på drivstoff, skriv Statistiska centralbyrån (SCB).

Straumprisane gjekk noko ned i Sverige i februar, men har som i Noreg, stige markant det siste halvåret.

Ifølgje Nordea har krigen i Ukraina bidrege til den auka inflasjonen og at marknaden no reknar med at den svensken Riksbanken vil heve renta to gonger i år, begge gonger på 0,25 prosentpoeng.

