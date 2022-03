Spanjolane hamstrar mjøl og solsikkeolje

utenriks

Ukraina har tidlegare dekt ikkje mindre enn 62 prosent av etterspurnaden etter solsikkeolje i Spania, og landet er også ein av dei største eksportørane i verda av kveite og mais.

Spanjolane har den siste veka hamstra store mengder mjøl og solsikkeolje, og i stadig fleire matbutikkar er hyllene no tomme både for dette og for havregryn og kornprodukt som pasta. Ein del butikkar har innført kvotesal og sel berre 5 liter solsikkeolje per person.

Spania er sjølv storprodusent av olivenolje, men dette er mykje dyrare. Mange spanske forbrukarar er også svært skeptiske til rapsolje på grunn av ein giftskandale som kosta tusenvis av menneske livet i 1981.

