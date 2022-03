utenriks

Så langt er ikkje noko av innhaldet i samtalane på måndag kjent. Samtalane skulle haldast via videolink.

Den ukrainske sida varsla på førehand at dei ville krevje ei uvilkårleg våpenkvile.

– Målet vårt er at i dette vanskelege forhandlingsarbeidet vil Ukraina få det nødvendige resultatet for fred og for tryggleik, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tidleg måndag morgon. Han la til at partane snakkar saman kvar dag.

