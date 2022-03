Russland truar utanlandske selskap

utenriks

Blant selskapa som blir ramma, er McDonald's, IBM og Coca-Cola, får Wall Street Journal opplyst.

Kjeldene til avisa fortel at selskapa i løpet av den siste veka har vorte oppsøkte både fysisk, over telefon og ved brev, der dei mellom anna vart trua med søksmål. Åtvaringane skal ha ført til at minst eitt av selskapa avgrensa kommunikasjonen mellom den russiske greina og resten av selskapet. Årsaka er etter seiande bekymring for at kommunikasjon blant tilsette i selskapet kan bli fanga opp av russiske styresmakter.

Andre selskap skal ha byrja arbeidet for å flytte sjefar ut av landet, får avisa opplyst.

Russlands president Vladimir Putin har uttrykt støtte til ei lov som vil nasjonalisere eigedelane til utanlandske selskap som forlèt Russland på grunn av invasjonen av Ukraina. Ei lang rekkje selskap har trekt seg ut av landet anten permanent eller mellombels på grunn av krigføringa.

Ifølgje Wall Street Journal seier fleire av selskapa at dei ikkje vil gjere om på planane sine, trass i åtvaringane frå russiske styresmakter.

