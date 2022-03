utenriks

– Putin gav ordre om å halde igjen med umiddelbare angrep mot store byar fordi dei sivile tapa vil bli store, seier Kreml-talsmann Dmitrij Peskov, men legg til at «forsvarsdepartementet ser ikkje vekk frå moglegheita for å ta full kontroll over store byer».

Russlands militære styrkar held fram offensiven sin og rykkjer fram mot fleire viktige byar i nabolandet.

