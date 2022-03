Russland seier dei kan oppfylle gjeldsforpliktingane sine

utenriks

– Frysinga av utanlandske valutakontoar tilhøyrande Russlands sentralbank og den russiske regjeringa kan vurderast som eit ønske frå ei rekkje land om å organisere eit kunstig misleghald som ikkje har nokon reell økonomisk grunn, skriv den russiske finansministeren Anton Siluanov i ei fråsegn.

Kredittanalyseselskapet Fitch nedgraderte førre veke Russlands kredittevne ytterlegare, frå B til C. Avgjerda reflekterer synet på at betalingsvanskar er like om hjørnet, ifølgje Fitch.

Men Siluanov nektar for dette, og seier at Russland kan oppfylle gjeldsforpliktingane sine.

Han seier at Russland er klare til å gjennomføre betalingar i rublar, i samsvar med valutakursen til Russlands sentralbank på betalingsdagen.

