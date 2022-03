Russland held fram angrepet på Kyiv

utenriks

Artillerigranatar har falle over fleire område rundt Kyiv, blant dei Irpin, Busja og Hostomel.

To personar skal vere drepne og sju såra i eit russisk angrep mot fabrikken til flyprodusenten Antonov i Kyiv måndag morgon.

Også ei bustadblokk nord i byen skal ha vorte treft av russiske artillerigranatar. Éin person skal vere drepen og tolv såra.

Sivile evakuerte

Hamnebyen Mariupol, som ligg mellom Krimhalvøya og dei separatistkontrollerte områda i Donbas, har vore kringsett av russiske styrkar i snart to veker.

Måndag lykkast ein endeleg med å evakuere eit ukjent tal sivile etter at ei rekkje slike forsøk har enda med skuffelse den siste tida.

160 bilar fylte med ukrainske sivile reiste frå byen i 12-tida, norsk tid, med kurs for den russisk-kontrollerte hamnebyen Berdjansk, som ligg sørvest for Mariupol.

– Førebels blir våpenkvila ståande langs den humanitære korridoren, skriv dei lokale styresmaktene på Telegram.

Dei skriv også at bilane hadde køyrt gjennom Berdjansk og er på veg mot Zaporizjzja i nordvest.

Dødstala i den kringsette hamnebyen skal ifølgje dei ukrainske styresmaktene ha stige til minst 2.500.

Sivile drepne i Donetsk

Russlands militære hevdar at 20 sivile vart drepne og 23 såra etter at ein ukrainsk rakett vart skoten ned over byen Donetsk i fylket med same namn, som har vore under kontroll av russiskstøtta separatistar sidan 2014.

Styresmaktene i den sjølverklærte Folkerepublikken Donetsk (DPR) hevda først at 20 sivile hadde vorte drepne i hendinga, før dei nedjusterte dødstalet til 16. Etter at Russland uttalte seg i saka, har dei gått opp til 20 igjen. Både Russland og DPR seier det er barn blant dei døde.

Dei ukrainske styresmaktene har førebels ikkje uttalt seg om hendinga.

Store øydeleggingar

– Fram til kl. 07.40 (06.40 norsk tid) vart det funne éin død person i ei bustadblokk på ni etasjar i Obolon-distriktet i hovudstaden, seier redningsetaten i Kyiv i ei fråsegn.

Tre personar har vorte sende til sjukehus, og endå ni til fekk helsehjelp på staden, opplyser etaten.

Tidlegare måndag morgon melde rådgivar Anton Gerasjenko i det ukrainske innanriksdepartementet at to menneske var drepne, skriv Sky News.

Den statlege redningsetaten melde måndag morgon at ein russisk artillerigranat hadde treft ei bustadblokk og øydelagt fleire leilegheiter.

Flyfabrikk i brann

Fabrikken til den statseigde flyprodusenten Antonov i Kyiv skal også ha vorte treft i artilleriangrepet måndag. Dei lokale styresmaktene seier at to personar vart drepne og sju såra.

Flyfabrikken er den største i sitt slag i Ukraina og er kjend for å produsere det største flyet i verda.

Styresmaktene i hovudstaden seier at det braut ut brann etter skytinga mot fabrikken.

Fleire angrep

Ifølgje presidentkontoret til Volodymyr Zelenskyj skal fleire sivile bygningar i Mykolajiv ha vorte ramma av flyangrep. Det same gjeld Kharkiv.

Lokale medium fortel også at eit TV-tårn nær Rivne vest i Ukraina har vorte treft i eit russisk angrep. Det er ikkje kjent om nokon vart såra i angrepet.

Det skal også ha vore eit rakettangrep retta mot offentlege bygningar i landsbyen Stavisje i Zjytomyr-regionen i løpet av natta, der fire personar skal ha vorte såra.

Samtalane mellom delegasjonar frå Ukraina og Russland måndag vart avslutta utan at det har komme nokon meldingar om handfaste resultat. Samtalane skal halde fram tysdag.

Begge sider har i helga uttalt seg positivt om framtidsutsiktene for samtalane.

– Målet vårt er at Ukraina i dette vanskelege forhandlingsarbeidet vil få det nødvendige resultatet for fred og for tryggleik, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tidleg måndag morgon. Han la til at partane snakkar saman kvar dag.

