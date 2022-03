Russiske medium: Landskorridor knyter no Krim og Donbas saman

utenriks

Ifølgje det russiske statlege nyheitsbyrået RIA Novosti seier nestleiaren for den annekterte Krimhalvøya Georgij Muradov at russiske styrkar har teke kontroll over vegen frå Krim til Mariupol. Ukraina har ikkje stadfesta dette.

Ifølgje Muradov kan korridoren bidra til å gi menneske i Donetsk-regionen humanitære forsyningar. Samtidig seier styresmaktene i Kyiv at russiske styrkar blokkerte ei kolonne med naudforsyningar til den omleira hamnebyen Mariupol i Donetsk.

Observatørar går ut frå at eit av måla med Russlands angrep på Ukraina er å etablere ein landskorridor frå separatistområda som grensar til Russland aust i Ukraina, til Krimhalvøya.

