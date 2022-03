Redd Barna: 100.000 barneheimsbarn risikerer å etterlatne i Ukraina

utenriks

Erfaring frå andre konfliktar tilseier at barn utan omsorgspersonar eller verjer har auka risiko for å bli utnytta, misbrukte eller utsette for menneskehandel, åtvarar organisasjonen.

Det har dessutan vorte vanskelegare å skaffe mat og legehjelp i landet, og mange bygningar er utan varme. Desse barna lever òg under eit stort psykisk press, der bombing og eldgiving skjer dagleg, seier Redd Barna.

1,3 prosent av alle barn i Ukraina bur på ei form for institusjon, som er blant den høgaste delen i Europa, ifølgje tal frå organisasjonen.

