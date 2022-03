utenriks

Styresmaktene i separatistkontrollerte Donetsk seier at fragmenta frå ein ukrainsk Tocha-rakett som vart skoten ned, hadde landa i sentrum av byen.

Dei melde først at 20 personar vart drepne og ni personar til vart skadde, men melder no at minst 16 vart drepne og 23 personar til vart skadde. Dei hevdar òg at barn skal vere blant dei døde.

Luhansk og Donetsk er dei to fylka som Russland har erklært som uavhengige republikkar.

