Omfattande dataangrep mot israelske nettstader

utenriks

Innanriksdepartementet, justisdepartementet og helsedepartementet er blant dei som er ramma, og det same gjeld nettsida til kontoret til den israelske statsministeren.

Ei forsvarskjelde opplyser til avisa Haaretz at landet står midt oppe i det største dataangrepet nokosinne, men det er ikkje kjent kven som står bak.

Israels statsminister Naftali Bennett prøvde seg nyleg som meklar i krigen mellom Russland og Ukraina, og det har tidlegare vore gjennomført omfattande dataangrep frå begge dei to landa.

Ifølgje kjelda til Haaretz er det truleg ein statleg aktør eller ein stor organisasjon som står bak dataangrepa mot nettsider knytt til domenet gov.il.

(©NPK)