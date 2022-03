Menneskerettsgruppe sensurert i Hongkong

utenriks

Medan kraftig nettsensur er vanleg i Kina, er nettet som regel fritt for sensur i Hongkong. Dermed kan innbyggjarane i byen òg sjå innhald som kritiserer styresmaktene i Beijing.

Måndag vart likevel Hong Kong Watch den første utanlandske rettsgruppa som stadfestar at ho er i ferd med å bli ramma av den vidtrekkjande tryggingslova Kina innførte for å kneble politisk motstand i Hongkong for to år sidan.

– Ved å true ein britisk organisasjon med bøter og fengsel berre fordi vi rapporterer om menneskerettssituasjonen i Hongkong, er dette kravet eit døme på kvifor tryggingslova er så farleg, seier sjefen for Hong Kong Watch, Benedict Rogers.

– Vi vil ikkje la oss kneble av eit autoritært tryggingsapparat, seier Rogers, som i 2017 fekk innreiseforbod i Hongkong.

Lokale tryggingsstyresmakter skuldar i ein e-post 10. mars Hong Kong Watch for «å samarbeide med framande krefter for å setje den nasjonale tryggleiken i fare». Brotet på tryggingslova har ei øvre strafferamme på livstid i fengsel.

Storbritannias utanriksminister Liz Truss reagerer kraftig på det ho kallar «eit openbert forsøk på å kneble dei som stiller opp for menneskerettane i Hongkong».

– Eit globalt forsøk å kneble dei som står på for fridom og demokrati er uakseptabelt og vil aldri lykkast, seier ho.

(©NPK)