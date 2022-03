Kreml-topp: Krigen i Ukraina går saktare enn venta

utenriks

Viktor Zolotov, sjefen for den russiske nasjonalgarden og ein av Vladimir Putins næraste, sa under ein tale i ei ortodoks gudsteneste søndag at framdrifta i Ukraina ikkje gjekk heilt etter planen, melder Reuters. Zolotov skulda på ytre-høgrestyrkar som gøymde seg blant sivile, ein påstand som fleire andre autoritetar i Russland har brukt.

Innrømminga står likevel i kontrast til det den russiske forsvarsministeren Sergej Sjojgu uttalte fredag, om at framrykkinga gjekk heilt etter planen.

– Eg skulle gjerne sagt at det stemmer, men ikkje alt går så fort som vi skulle ønske, sa Zolotov i talen.

– Men vi bevegar oss framover mot målet steg for steg, og sigeren ventar oss, sa Zolotov vidare og sa til forsamlinga at ikonet vil verne den russiske armeen og hjelpe dei raskare til siger.

