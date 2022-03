Israel vil unngå å bli frihamn for russisk omgåing av sanksjonar

utenriks

Yair Lapid kom med uttalen etter at det har komme kritikk mot Israel for ikkje å gjere nok for å støtte Ukraina. Israelsk medium har skrive om korleis Israel har late vere å innføre sanksjonar mot russiske oligarkar etter invasjonen i Ukraina. Dei siste vekene har titals privatfly frå Russland landa i Israel, ifølgje Times of Israel.

På eit besøk i Slovakia sa Lapid måndag at utanriksdepartementet er i kontakt med andre departement og luftfartsstyresmaktene for å samordne tiltak mot russiske borgarar.

USAs viseutanriksminister Victoria Nuland har oppmoda Israel til å slutte seg til sanksjonane mot Russland, skriv Haaretz. Nuland sa det ikkje er i Israels interesse «å bli den siste frihamna for dei skitne pengane som gir næring til krigen til Putin».

Israel har tradisjonelt hatt gode samband med både Russland og Ukraina, og statsminister Naftali Bennett er involvert i meklingsforsøk i konflikten.

