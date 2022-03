Global debatt om biologisk mangfald i gang

utenriks

– Vi har eitt mål, og det er å endre utviklinga i tap av biologisk mangfald og verkeleg byggje ei felles framtid der vi kan leve i pakt med naturen over lang tid, seier leiaren for det to veker lange møtet, Elizabeth Maruma Mrema.

Møtet i Genève er to år forseinka på grunn av pandemien, og er altså det siste i sitt slag før FN arrangerer ein større konferanse om temaet i kinesiske Kunming frå 25. april til 8. mai. Der er målet å bli samde om ein internasjonal avtale om bevaring av biologisk mangfald.

Å førebyggje tap av slikt mangfald blir rekna som avgjerande for å unngå at fleire sårbare artar forsvinn. Dei er òg viktig for å unngå å skade livsgrunnlaget for menneske mange stader i verda, særleg urfolksgrupper.

Ifølgje amerikanske Campaign for Nature er eit viktig tema i Genève målet om å verne 30 prosent av landområda, vatnet og havet i verda, og dessutan «overutnytting» av naturen og framveksten av nye patogen og sjukdommar som følgje av miljøendringar.

– For at den nye naturavtalen ikkje skal bli endå eit dokument som berre blir lagt i ei skuffe, er det kritisk å få på plass tydelege mål som på sikt resulterer i meir natur, seier generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdsnaturfondet ei pressemelding før konferansen.

Også dette møtet kan bli indirekte ramma av krigen i Ukraina. Reiserestriksjonar og flyforbod for russiske selskap gjer at Russlands delegatar måtte avlyse reiseplanane sine. Arrangøren håpar likevel at russiske diplomatar som allereie er i Genève, kan delta.

(©NPK)