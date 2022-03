utenriks

– Eg fordømmer Saudi-Arabias masseavretting av 81 menneske som var skulda for terrorrelaterte brotsverk laurdag, heiter det i ei fråsegn frå FNs høgkommissær for menneskerettar.

Utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) er uroleg og understrekar at Noreg er imot alle former for dødsstraff.

– Eg er svært bekymra over Saudi-Arabias avretting av 81 menneske 12. mars. Noreg er imot bruk av dødsstraff i alle samanhengar, tvitrar ho.

(©NPK)