utenriks

Det vart ministrar frå medlemslandet i unionen samde om på eit møte i Brussel måndag.

Forslaget betyr at børsnoterte selskap innan 2027 skal ta grep for å sikre at minst 40 prosent av styreplassane, bortsett frå direktørar, skal vere besette av kvinner.

Viss ein tek med alle styremedlemmer, inkludert direktørar, så er målet 33 prosent.

