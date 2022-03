Dette skjedde i Ukraina i natt

utenriks

* Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj oppmoda igjen Nato til å stengje luftrommet over landet. Om ikkje, vil russiske rakettar lande i Nato-land, seier han.

– Om de ikkje stengjer luftrommet, er det berre eit tidsspørsmål før russiske rakettar landar på territoriet dykkar, Natos territorium, seier Zelenskyj i ein videotale publisert like etter midnatt natt til måndag.

Natt til søndag vart om lag 35 personar vart drepne og 134 såra i eit angrep mot militærbasen Javoriv, ifølgje ukrainske styresmakter. Basen ligg knapt 25 kilometer frå grensa til Nato-landet Polen og 30 kilometer nordvest for storbyen Lviv vest i Ukraina.

* Det er optimisme å spore før nye samtalar mellom Russland og Ukraina måndag. Mykhailo Podoljak, som er rådgivar til president Volodymyr Zelenskyj og del av den ukrainske forhandlingsdelegasjonen, skriv ifølgje The Guardian på Telegram at russarane har byrja å vere meir konstruktive og lydhøyre.

* Styresmaktene i Kyiv jobbar ifølgje Reuters med å forsterke matforsyningane i byen til dei to millionar menneska som framleis ikkje har flykta. Ifølgje nyheitsbyrået er det mat nok til to veker.

* Australia har innført ytterlegare sanksjonar mot russiske forretningsmenn og medarbeidarane deira, melder utanriksdepartementet i landet. Totalt dreier det seg om 33 personar, blant dei Chelsea-eigar Roman Abramovitsj og Gazprom-sjef Aleksej Miller.

– Mange av desse oligarkane har tilrettelagt for eller tent på Kremls ulovlege og uforsvarlege handlingar i Ukraina sidan 2014.

* Tsjetsjenias leiar Ramzan Kadyrov hevdar at han er i Ukraina. I ein video på Telegram rettar Kadyrov truslar mot den ukrainske leiarskapen og seier at han er nordvest for Kyiv.

Kadyrov, som er lojal til Russlands president Vladimir Putin, leier den russiske republikken Tsjetsjenia, som husar separatistrørsler. I dei meir enn ti åra han har styrt regionen er han av menneskerettsorganisasjonar blitt skulda for vilkårlege arrestasjonar og menneskerettsbrot, inkludert bestillingsdrap.

* Natt til måndag gjekk flyalarmen i store delar av Ukraina, ifølgje nyheitsbyrået Ukrinform og nettavisa Kyiv Independent. Ukrinform tvitra like før klokka 3 lokal tid at det høyrest sirener over nesten heile Ukraina. Mellom anna skal det gjelde for Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Mykolajiv og Odesa.

Ifølgje Kyiv Independent var det flyalarm i minst 19 av dei 24 regionane i landet.

