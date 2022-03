Auka våpenimport i Europa dei siste fem åra

utenriks

Ein rapport frå fredsforskingsinstituttet Sipri i Stockholm fall eksporten av våpen i verda med 4,6 prosent i åra 2017 til 2022, samanlikna med dei fem tidlegare åra. I same tidsperiode auka likevel våpenimporten i Europa med heile 19 prosent, viser undersøkinga.

Europas del av våpenhandelen i verda har auka frå 10 til 13 prosent dei siste fem åra.

På grunn av Russlands invasjon av Ukraina er det òg venta at dei europeiske landa vil auke budsjetta sine ytterlegare for våpeninnkjøp.

Vil auke mykje

– Vi kjem til å auke forsvarsbudsjetta, ikkje berre litt, men mykje. Vi treng nye våpen og mykje av dette vil bli importert, seier forskarar Siemon Wezeman ved instituttet.

Tyskland har allereie bestemt at forsvarsbudsjettet skal aukast til 2 prosent av nasjonalbudsjettet. Også Danmark og Sverige har bestemt å auke løyvingane.

Ifølgje Wezeman byrja trenden med auka import i Europa allereie frå 2014, då Russland annekterte Krim.

– Dei fleste våpenkjøp tek litt tid. Ein skal gå gjennom ein prosess, avgjerder skal takast og bestillinga skal gjerast og deretter skal våpena lagast. Dette tek vanlegvis minst eit par år, seier forskaren.

Import og eksport

Asia og Oseania er framleis den største importmarknaden i verda for våpen dei siste fem åra, med 43 prosent av totalen. Store land som India, Australia, Sør-Korea, Pakistan og Japan utgjer alle store våpenkjøparar.

Midtausten er den nest største marknaden, med 32 prosent av marknaden. Dette er særleg drive av store investeringar frå Qatar som står i ein spent situasjon med fleire av nabolanda sine.

USA er den største eksportøren i verda av våpen, med ein marknadsdel på 39 prosent. Russland er framleis på andre plass over dei største våpeneksportørane i verda, med ein marknadsadel på 19 prosent. Denne delen har likevel sokke dei siste fem åra, noko som i stor grad kjem av at Kina no er nesten sjølvforsynt med våpen og er mindre avhengig av Russland.

Frankrike er den tredje største våpeneksportøren i verda med ein del på 11 prosent.

