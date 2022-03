Assange får ikkje behandla anke i britisk høgsterett

utenriks

Den britiske høgsteretten avviste måndag ankesøknaden frå den australskfødde Assange, skriv nyheitsbyrået Reuters.

I desember sette ein ankedomstol til side ei rettsavgjerd frå ein lågare rettsinstans som meinte Assange ikkje burde utleverast fordi dei psykiske helseproblema hans gjorde at det var fare for at han ville ta sitt eige liv. Samtidig nekta ankedomstolen han å ta saka rett til høgsterett og sa det var opp til sistnemnde å avgjere om dei ville høyre ein anke.

Avgjerda om utlevering må no godkjennast av innanriksminister Priti Patel. Deretter kan Assange be om ei juridisk vurdering, der ein dommar ser om avgjerda er korrekt utført.

(©NPK)