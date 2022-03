Russisk-ortodokse prestar i Nederland bryt med patriarken i Moskva

utenriks

I ei fråsegn på nettsida til kyrkja heiter det at dei fire prestane samrøystes har vedteke at det ikkje lenger er mogleg for dei å fungere innanfor patriarkatet i Moskva og samtidig gi eit trygt åndeleg miljø for forsamlinga.

Dei skriv òg at avgjerda vart teken med eit tungt hjarte.

Prestane har no bede erkebiskopen Elisej i den russiskortodokse kyrkja i Haag om å gi dei avskjed i tråd med kyrkjereglane, samtidig som dei har søkt om å bli ein del av patriarkatet i Konstantinopel.

Prestane har i ei tidlegare melding skrive at dei ikkje lenger vil nemne namnet til patriark Kirill, leiaren for den russiskortodokse kyrkja, i liturgien sin fordi han støttar den russiske invasjonen av Ukraina.

Under ein seremoni 27. februar beskreiv patriarken motstandarar av krigen som «onde krefter» som kjempar mot «russisk enhet».

Nyleg dukka erkebiskopen Elisej uventa opp under ei messe i Amsterdam. Der skal han ha sagt at russiske styresmakter følgjer nøye med på handlingane deira.

(©NPK)