Ukrainas militærleiing: Russland rykker fram

Russarane prøver, i eit forsøk på å blokkere byen Tsjernihiv frå sørvest, å ta byane Sjestovytsja og Mykhailo-Kotsiubynske, som ligg rundt 15 kilometer unna, skriv den ukrainske militærleiinga på Facebook natt til laurdag.

Fredag sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at ein viktig vassrøyrleidning nær Tsjernihiv hadde vorte øydelagd av artilleri, og at det betyr at dei rundt 280.000 innbyggjarane har mista vassforsyninga.

Russiske bombefly har brukt kryssarrakettar mot område i byane Lutsk, Dnipro og Ivano-Frankivsk med kryssarrakettar, melde òg hæren natt til laurdag. Opplysningane er ikkje stadfesta frå uavhengig hald.

Lutsk og Ivano-Frankivsk ligg høvesvis nordaust og søraust for Lviv vest i landet, der det vart gjennomført russiske angrep fredag.

Evakueringa av sivile i omleira ukrainske byar er venta å halde fram laurdag. Det er planlagt skiping av seks humanitære korridorar frå Sumy-regionen nordaust i landet, ifølgje eit innlegg frå regionsleiaren Dmytro Zjyvytskyj i meldingstenesta Telegram.

