Ukraina hevdar å ha drepe russisk general

Denne gongen dreier det seg om generalmajor Andrej Kolesnikov, som skal ha vorte drepen av ukrainske styrkar nær Mariupol.

Det russiske militæret har ikkje stadfesta dødsfallet og har generelt sagt svært lite om tapa dei lid i Ukraina.

To gonger tidlegare i krigen har Ukraina hevda at dei har drepe russiske generalar i kampane. Ingen russiske kjelder har stadfesta at generalmajor Vitalij Gerasimov er død. Kollegaer av generalmajor Andrej Sukhovetskij har stadfesta at sjefen for den 7. luftborne divisjonen vart drepen i kampane i den første veka.

I tillegg er det stadfesta frå uavhengige kjelder at Magomed Tusjajev, som var general i dei tsjetsjenske paramilitære styrkane, vart drepen i kampar i Ukraina.

Laurdag rapporterte det ukrainske militæret òg at russiske styrkar har innteke fleire austlege forstader i Mariupol. Hamnebyen ved Azovhavet har vore omringa av russiske styrkar i over ei veke.

