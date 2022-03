Tysklands utanriksminister til Moldova

utenriks

Baerbock, som fredag var i Serbia, seier at ho laurdag skal sjå på situasjonen for ukrainske flyktningar som kjem til Moldova, og at ho skal sjå på korleis Tyskland kan hjelpe Europas fattigaste land.

Ho skal møte Moldovas president Maia Sandu og statsminister Natalia Gavrilita, før ho skal besøkje eit mottakssenter for flyktningar i hovudstaden Chişinău. Baerbock skal òg besøkje ein grenseovergang til Ukraina.

Ifølgje tal frå FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR) hadde Moldova fram til 6. mars motteke nesten 83.000 flyktningar frå Ukraina.

