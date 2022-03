Satellittbilete viser store øydeleggingar i Mariupol

utenriks

Eit stort, rykande krater kan sjåast ved sida av ein bensinstasjon i den vestre delen av byen, medan røyk stig til vêrs frå bustadblokker over gata som har fått store skadar. Rundt blokkene ligg bygningsrestar strødde.

Lenger nede i gata ser det ut til at ei rad lagerbygningar har fått store hol i taket, medan det er mange krater på eit snødekt jorde like nord for bensinstasjonen.

Nesten to kilometer sør for byen rasar ein stor brann i eit fabrikkområde i nabolaget Primorskyj.

Sidan himmelen over Mariupol var rimeleg klar laurdag, er skadar som vart melde tidlegare, mykje klarare. Mellom anna er dei omfattande øydeleggingane på barne- og fødselssjukehuset som vart treft av russiske granatar onsdag, tydelegare å sjå.

Mariupol er fullstendig omringa av russiske styrkar og russiskstøtta separatistar som i nærare ei veke ein dundra laus med artilleri og kanonar mot byen. Den humanitære situasjonen i byen blir beskriven som katastrofal for dei om lag 200.000 menneska som er i den omleira byen.

(©NPK)