Flyktningekorridorar frå omleira byar opne i Ukraina

utenriks

Visestatsminister Iryna Veresjtsjuk seier ho håpar at Russland vil stå ved løfta sine om våpenkvile, skriv Sky News.

Ifølgje visestatsministeren planlegg Ukraina å evakuere sivile frå fleire mindre byar i Kyiv- og Sumy-regionane, og frå andre område der det går føre seg kampar.

– Eg håpar at dagen går bra, at alle dei planlagde rutene vil vere opne og at Russland står ved forpliktingane sine om å garantere våpenkvile, seier Veresjtsjuk.

Det har vore fleire mislukka forsøk på å evakuere sivile frå den omleira byen Mariupol tidlegare i veka.

(©NPK)