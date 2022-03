WHO har bede Ukraina øydeleggje patogen på laboratorium

utenriks

WHO fryktar sjukdomsutbrot i tilfelle laboratorium skulle bli øydelagde i den russiske invasjonen, ved at patogen spreier seg blant befolkninga, melder Sky News.

Patogen er eit anna omgrep for sjukdomsframkallande organismar, som virus og bakteriar.

WHO opplyser til Reuters at organisasjonen har samarbeidd med offentlege laboratorium i Ukraina i mange år for å fremje sikker praksis som har til hensikt å hindre at patogen slepp ut, anten ved ei ulykke eller med overlegg.

– Som del av dette arbeidet, har WHO gitt sterke tilrådingar til helsedepartementet i Ukraina og andre ansvarlege institusjonar om å øydeleggje patogen for å hindre potensielle utslepp, står det i ei fråsegn frå WHO.

WHO oppgir ikkje informasjon om kva for patogen det dreier seg om, eller om tilrådingane har vorte følgde opp.

Den ukrainske avisa Kyiv Independent skriv på Twitter at landet har offentlege laboratorium der det blir forska på korleis ein kan redusere truslar frå farlege sjukdommar som kan berøre både dyr og menneske, mellom anna covid-19.

