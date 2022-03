USA tek frå Russland status som føretrekt handelspartnar

utenriks

Pelosi sa på ein pressekonferanse fredag at president Joe Biden seinare same dag formelt vil kunngjere at USA opphevar Russlands status som føretrekt handelspartnar, melder Reuters.

Det opnar for innføring av toll på varer som blir importerte frå Russland.

Det er venta at EU og G7 kjem til å gjere det same.

Avgjerda kjem i kjølvatnet av Russlands invasjon og pågåande offensiv i Ukraina.

Ved å leggje toll på russiske varer, kan landa auke det økonomiske presset på Russland, som allereie er ramma av omfattande sanksjonar. Det er mellom anna innført eksportkontroll, restriksjonar på bankar og målretta sanksjonar mot enkeltpersonar og selskap knytt til Russland og leiinga i landet.