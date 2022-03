Skambankt-buss henta flyktningar i Polen

utenriks

– Eg er takksam for å få hjelp til å reise til Noreg. Og at Noreg er ope for flyktningar, og at det er moglegheit for å få jobb og komme i gang med livet igjen. Fram til krigen er ferdig, seier ukrainske Diana til NTB.

Fredag formiddag gjekk ho på turnébussen til Skambankt ved togstasjonen i Krakow i Polen. Stasjonen er full av flyktningar frå Ukraina som prøver å komme seg vidare i Europa, og for Diana og rundt 20 andre vart løysinga eit hardrockband frå Jæren.

– Vi har teke turnébussen, rive ut sengene og køyrt ned for å hente krigsflyktningar, forklarer bassist Tollak Kalvatn Friestad.

Heimbyen lagt øyde

Flyktningane som vart med bussen, kjem hovudsakleg frå dei austlege delane av Ukraina, som har vorte ramma hardt av bombing, fortel Morten Kroslid. Det var han som henta gruppa ut av Ukraina med buss og frakta dei vidare til Krakow.

– Det var éin av dei som hadde nokon kjende i Noreg, men elles har dei ikkje noko forhold til landet. Det er så vidt dei veit kva hovudstaden i Noreg er, seier han.

Mange av flyktningane har spurt om det er mogleg å få seg jobb i Noreg.

Ukrainske Diana flykta frå byen Kharkiv 9. mars og reiste vidare til Lviv nær grensa til Polen der ho vart plukka opp av Kroslid.

– Kharkiv er heilt øyde no. Ein by på 1,5 millionar menneske. Det er ingen bilar igjen. Bygningane er heilt tomme. Ingen menneske i gatene. Alle prøver å flykte, seier ho.

Planlegg òg konsert

Skambankt har koordinert transporten med den ukrainske ambassaden i Noreg, som også har skaffa ein tolk til reisa.

Bussen skal vidare å ha ei overnatting i Berlin, før flyktningane endar opp på mottakssenteret i Nærland i Hå kommune.

– Eg er veldig ramma av det som skjer i Ukraina. Eg synest det er heilt forferdeleg. Vi har sete i buss med Natalya, som er frå Ukraina, som er tolken vår. Ho fortel jo litt. Ho ventar på melding kvar dag frå søskenbarnet sitt med melding om at han lever, seier bassist Friestad.

Bandet har òg organisert ein støttekonsert for Ukraina i Stavanger 28. april, saman med fleire andre lokale artistar.

– Inntektene derfrå går til Flyktninghjelpen. Dette er valutaen vår. Vi har ikkje så mykje pengar vi kan gi, men vi har dette. Alle bør bidra med det dei kan, sa vokalist Terje Winterstø Røthing til NTB då bussen var på veg til Polen.

(©NPK)