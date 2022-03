Russiske angrep har igjen treft sivile mål i Ukraina – forsøk på å omringe Kyiv

utenriks

Det ukrainske militæret åtvarar om at Russland prøver å sperre av Kyiv ved å bryte gjennom forsvarsstillingar vest og nord for hovudstaden. Også aust for byen er det risiko for at russiske soldatar rykkjer nærare.

Forstadene nordvest for hovudstaden har opplevd tunge bombardement i dagevis, og no nærmar russiske panservogner seg òg forstadene i nordaust, melder AFP.

Ukrainske soldatar melder om harde kampar ved hovudvegen som fører inn til Kyiv. Russiske styrkar prøver å få kontroll over vegen. Torsdag observerte reporterar frå nyheitsbyrået AFP rakettangrep i Velyka Dymerka, rett utanfor bygrensa.

Storbritannias forsvarsdepartement seier at Russland bruker stadig fleire soldatar til å omringe viktige byar, noko som fører til at færre soldatar kan delta i sjølve framrykkinga på ukrainsk territorium.

– Stansar framrykkinga

Ein rådgivar for president Volodymyr Zelenskyj seier at russiske styrkar ikkje har rykt fram dei siste 24 timane.

– Motstandaren vår har vorte stansa i praktisk talt alle retningar av luftangrep, rakettild og bakkeangrep, seier Oleksij Arestovitsj på ei pressebrifing fredag, ifølgje den britiske avisa The Guardian.

Han oppgir òg at ukrainske styrkar har sett i verk motangrep både ved Kyiv og storbyen Kharkiv i aust.

Framstillinga stemmer godt overeins med biletet som vart teikna av ein vestleg tenestemann på ei pressebrifing fredag.

– Russiske styrkar har så langt i dag gjort minimale framsteg på bakken. Logistikkproblema som har hemma den russiske framrykkinga, held fram. Det same gjer den sterke ukrainske motstanden, sa tenestemannen.

– Ukrainske styrkar rundt Kyiv og Nikolajev held fram med å frustrere russiske forsøk på å omringe byane, la han til.

Tenestemannen ventar at Russland truleg vil prøve å omgruppere dei kommande dagane, og at det vil komme nye framstøyt mot Kyiv. Han stadfestar òg at ein russisk generalmajor frå det austlege militære distriktet er drepen i Ukraina

Ikkje lenger trygg by

Natt til fredag framleis russiske styrkar med luftangrepa mot både Kyiv, Kharkiv og den omleira hamnebyen Mariupol. Om morgonen vart sivile bygningar i byen Dnipro ramma av tre rakettar. Ein skofabrikk vart øydelagd og ei tryggingsvakt vart drepen.

Byen, som er ein viktig industriby med cirka 1 millionar innbyggjarar, har vore rekna som trygg fram til no. Det har gjort han til eit viktig samlingspunkt for både humanitært arbeid og flyktningar frå område lenger aust i landet.

– I dag skulle vi ha teke imot menneske som treng massevis av støtte, seier Svetlana Kalenetsjeko. Ho bur og arbeider på ein klinikk som vart øydelagd i angrepet.

– No kan vi ikkje hjelpe nokon, legg ho til.

I landsbyen Oskil ved Kharkiv vart ein omsorgsheim for funksjonshemma ramma av eit angrep, som også øydela fem hus, opplyser lokale tenestemenn.

Det er ikkje meldt om drap og såra i dette angrepet. Alle dei 330 pasientane, mange av dei eldre, og dessutan eit trettital tilsette hadde søkt tilflukt då angrepet ramma.

(©NPK)