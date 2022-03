Russisk angrep skal ha ramma pleieheim i Kharkiv

utenriks

– Fienden ramma i dag ein spesialinstitusjon nær Oskil, skriv guvernør Oleh Synebugov på Telegram. Han seier det var 330 personar i bygningen. Fleire av dei sit i rullestol eller er ute av stand til å bevege seg. 73 personar skal vere evakuerte. Det er førebels ikkje meldt om drepne eller såra.

Synegubov kallar angrepet «eit brotsverk mot sivile og eit folkemord mot den ukrainske nasjonen», skriv The Guardian. Russland avviser at sivile har vore eit mål.

Kharkiv, nær den ukrainske grensa til Russland, har vore omringa av russiske styrkar og har vorte kontinuerleg angripen sidan invasjonen av Ukraina starta.

I løpet av éin dag skal eit bustadområde i byen ha vore utsett for 89 artilleriangrep, seier Synegubov, ifølgje The Guardian. Eit institutt med eit atomlaboratorium og ein eksperimentell reaktor er treft, men dette skal ikkje utgjere ein trussel for sivilbefolkninga, opplyser guvernøren.

(©NPK)