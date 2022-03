Putin: Positive framsteg i samtalane mellom Ukraina og Russland

utenriks

– Det er positive framsteg i samtalane. Det er tilbakemeldingane eg får frå forhandlarane våre, sa Putin til den kviterussiske kollegaen sin Aleksandr Lukasjenko under eit møte i Moskva.

– Forhandlingane blir no nesten haldne på dagleg basis, la Putin til.

Dei to presidentane møtest fredag for å diskutere utviklinga i Ukraina. Kviterussland har stilt seg på Russlands side etter at krigen braut ut 24. februar.

Russiske og ukrainske delegasjonar har møttest tre gonger i Kviterussland i forsøk på å finne ei løysing på konflikten. Då Russland og Ukrainas utanriksministrar møttest i Tyrkia torsdag, vart det inga semje om våpenkvile, men dei vart samde om at samtalane i Kviterussland skal halde fram.

(©NPK)