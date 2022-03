Psykologar vil snakke Putin ut av krigen

utenriks

«Vi kontaktar deg for å dele den akademiske og praktiske kunnskapen vår med deg om kva for konsekvensar det vil ha for opphavsmannen å innleie ein krig, og gi et glimt av ein mogleg veg ut av ein slik farleg situasjon».

Slik blir brevet, som er signert av nesten 40 psykologar, mellom anna frå Noreg, innleidd. Psykologane skriv vidare at dei ønskjer å opplyse han om kva for nokre negative konsekvensar handlingane hans får.

Bak initiativet står dei to tyske sosialpsykologane Rolf van Dick ved Universitetet i Frankfurt og Ulrich Wagner ved Universitetet i Marburg.

Dei har fått med seg kollegaer frå mellom anna USA, Polen, Sør-Afrika, India og Pakistan.

(©NPK)