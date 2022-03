Nord-Korea varslar utviding av satellittanlegg

utenriks

Avgjerda kjem samtidig som det er bekymring for at landet trappar opp testing av eit nytt interkontinentalt ballistisk missilsystem.

I samband med at Kim besøkte anlegget Soha nord i landet, gav han beskjed om at det skal moderniserast og utvidast. I framtida vil då ulike rakettar kunne skytast opp for å bere fleirbrukssatellittar, inkludert ein militær rekognoseringssatellitt, rapporterte det statlege nyheitsbyrået KCNA.

Kim gav òg instruksjonar om å utvide utskytingsområdet til anlegget for å gjere det mogleg å skyte opp store bererakettar, ifølgje det statlege byrået.

