Macron: Krigen kan føre til svoltkatastrofar

Bakgrunnen for bekymringa er at både Russland og Ukraina er blant dei største eksportørane i verda av korn.

– Europa og også Afrika vil bli svært destabiliserte når det gjeld mat, sa Frankrikes president Emmanuel Macron fredag etter EU-toppmøtet på Versailles-slottet utanfor Paris.

Han viste til at ukrainske bønder akkurat no ikkje har moglegheit til å plante eller så.

Zelenskyj ber bøndene så

– Vi må førebu oss på det og revurdere produksjonsstrategiane for å verne mat-sjølvstendet vårt, sa den franske presidenten.

Det trengst òg ein ny strategi for Afrika, ifølgje Macron. Viss ikkje fryktar han svolt i fleire afrikanske land i løpet av 12 til 18 månader som følgje av krigen i Ukraina.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ber bøndene i landet om å så trass i krigen og dei framrykkjande russiske styrkane.

– I heile landet, denne våren – som kvar vår – må vi så overalt, så mykje som mogleg, sa Zelenskyj i ei videomelding fredag.

– For dette handlar om livet, la han til.

Gruver i Amazonas

I tillegg til at Russland og Ukraina er storprodusentar av kveite, bygg og andre landbruksprodukt, er Russland ein av dei største eksportørane i verda av kunstgjødsel.

President Vladimir Putin har vist til kunstgjødseleksporten og spådd aukande matprisar som følgje av Vestens sanksjonar.

I Brasil ønskjer den høgrepopulistiske presidenten Jair Bolsonaro å opne for meir gruvedrift i Amazonas som følgje av krigen i Ukraina. Grunngivinga er at Brasil må auke si eiga utvinning av kalium – ein viktig ingrediens i kunstgjødsel – for å bli mindre avhengig av import frå Russland.

FN åtvara fredag om at krigen i Ukraina kan drive opp dei globale matvareprisane med opptil 20 prosent. FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO) anslår at talet på underernærte menneske i verda kan auke med mellom 8 og 13 millionar.

