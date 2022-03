Kreml leverer ny kravliste til Nato og Ukraina

utenriks

Det russiske nyheitsbyrået Interfax siterer Kremls talsmann Dmitrij Peskov på at krava dreier seg om infrastruktur frå Nato ved Russlands vestlege grense, og dessutan Ukrainas handlingar i Donbass-regionen aust i Ukraina.

– Etter det vi veit, diskuterer ukrainarane desse krava med rådgivarane sine, spesielt frå USA og EU-land, seier Peskov.

Ukraina har ikkje kommentert det russiske utspelet.

Tidlegare har Ukraina meldt at det er umogleg å godta dei russiske krava sidan dei vil innebere ein rein kapitulasjon. Russland har kravd at Ukraina grunnlovsfestar at landet er nøytralt, at dei to fylka Luhansk og Donetsk aust i landet blir anerkjende som uavhengige land, og at Krimhalvøya blir anerkjend om ein del av Russland.

