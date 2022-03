utenriks

Byen er hovudstaden i Jilin-provinsen nordaust i Kina og er eit viktig industriknutepunkt.

No har innbyggjarane fått beskjed om å jobbe heimanfrå, og berre éin person frå kvar husstand får lov til å gå utandørs annankvar dag for å skaffe nødvendige daglegvarer.

I tillegg varslar lokale styresmakter at dei vil setje i verk massetesting av befolkninga.

Også Shanghai melder fredag at skulane i byen må stengje og gå over til digital undervisning for å bremse spreiing av koronaviruset.

(©NPK)