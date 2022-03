India fyrte av rakett mot Pakistan ved eit uhell

utenriks

Hendinga blir omtalt som «svært beklageleg». Ingen liv skal ha gått tapt, noko departementet beskriv som ein lette.

– I samband med rutinemessig vedlikehald førte ein teknisk feil til at ein rakett vart fyrt av ved eit uhell, heiter det i uttalen fredag.

Raketten landa i eit ikkje namngitt område i Pakistan.

Uttalen kom få timar etter at utanriksdepartementet i Islamabad fordømde det som vart omtalt som eit uprovosert brot på luftrommet i landet. Ifølgje pakistanske styresmakter dreidde det seg om eit indisk supersonisk flygande objekt. Dei skriv òg at det førte til øydeleggingar på bakken, og at det var fare for at det kunne ramma både sivile og flyge i pakistansk luftrom

Indias chargé d'affaires har vorte kalla inn på teppet i Pakistans utanriksdepartement etter hendinga.

India og Pakistan har kjempa tre krigar sidan lausrivinga frå den britiske kolonimakta i 1947. To av krigane har handla om Kashmir.

