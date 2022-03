FN: Truverdige rapportar om russisk bruk av klasevåpen i Ukraina

utenriks

– Som følgje av at dei blir spreidde over eit stort område, er bruken av klasebomber i strid med prinsippa i internasjonal humanitærrett som gjeld for krigshandlingar, seier OHCHRs talsperson Liz Throssell fredag, ifølgje nyheitsbyrået Reuters.

Ho minner russiske styresmakter om at det er ulovleg å rette angrep mot sivile mål, slik det òg er forbode å gjennomføre såkalla område-bombardement i byar og landsbyar.

På spørsmål om kva FN meiner om at Facebook no vil tillate oppmodingar om vald mot russiske soldatar, svarer Throssell at dette er urovekkjande og at dei vil ta saka opp med Facebook.

