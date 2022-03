EU granskar annonseavtale mellom Google og Facebook

utenriks

Styresmaktene meiner målet med avtalen var å styrkje den dominerande stillinga til dei to selskapa i marknaden for nettannonsar.

EU-kommisjonen seier dei undersøkjer om avtalen vart brukt til å avgrense og vri konkurransen i den allereie konsentrerte annonseteknologimarknaden. Dersom dette blir stadfesta, vil ordninga ha vore konkurransevridande og lagd press på konkurrentar, medium og i verste fall på forbrukaren, seier EUs konkurransekommissær Margrethe Vestager.

Britane har starta ei separat gransking, men seier dei vil samarbeide tett med EU om saka.

Google seier «påstandane om denne ordninga er feil» og at avtalen med Facebooks eigarselskap Meta er «ein offentleg dokumentert, konkurransefremjande avtale». Meta seier dei vil samarbeide under granskingane, men seier avtalen «gir meir verdi til annonsørar og medium og et betre resultat for alle».

(©NPK)